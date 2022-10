El aborto como irracionalidad

El aborto era practicado sin restricciones en la Roma imperial y pagana. Fue la progresiva hegemonía cristiana la que lo arrinconó hasta prohibirlo, porque desde el inicio de esta fe, el principio de permitir la vida del ser humano concebido estaba impreso en la concepción cristiana. De manera que durante lo que designamos como nuestro periodo de civilización, en castellano a través del acrónimo "d.C" (después de Cristo), el aborto estuvo considerado como un mal y, por tanto, prohibido. No ha sido hasta tiempos muy recientes, superada la primera mitad del siglo XX en Occidente, que fue legalizado con restricciones, y no sin contradicciones. Las más contundentes se dieron en los países que primero lo llevaron a cabo, a principios de aquel siglo: la Rusia Leninista y la China de Mao. Que estas terribles dictaduras fueran las defensoras de unos denominados "derechos sexuales y reproductivos" señala que algo grave no encaja en el planteamiento actual del aborto.