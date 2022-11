Cuando el PSOE fue dueño de España

Al llegar a su final la era felipista, la sensación que prevalecía no era la que acompaña a una alternancia normal en democracia. No podía serlo porque se estaba al final de un largo proceso de putrefacción y de una agonía política que se había prolongado más allá de lo permisible. No se sabía entonces cuánto tiempo iba a pasar el orgulloso Partido Socialista Obrero Español en el lugar donde los partidos expían errores y culpas, pero era de esperar, dado el historial acumulado, que ese inexcusable período en el purgatorio no fuera breve.

Desde la altura de varias mayorías absolutas y de la superior opinión que tenían de sí mismos, los socialistas habían caído enfangados por un torrencial diluvio de escándalos. En catorce años habían amasado un poder enorme y habían abusado enormemente del poder. Parecía lógico que aquellos abusos pasaran una factura política de tales proporciones que los retiraran del Gobierno durante mucho tiempo y que dejaran una mancha difícil de borrar que obligara al partido a dar garantías de que no se repetiría nunca más nada parecido.