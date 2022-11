La economía política del felipismo

Felipe González Márquez es el mandatario que más tiempo ha permanecido en el poder durante toda la historia de la España democrática. Y resulta altamente probable que ese récord suyo en La Moncloa lo vaya a seguir ostentando a lo largo de muchos decenios más. González ejerció la presidencia del Gobierno trece años consecutivos. Y cuando finalmente perdió unas elecciones, allá por 1996, el escrutinio fue tan ajustado (una mínima diferencia de apenas trescientos mil votos entre PP y PSOE sobre un censo con derecho al sufragio de más de treinta y dos millones de personas) que el calificativo de "derrota dulce" que él mismo utilizó entonces para definir lo sucedido en las urnas no andaba demasiado lejos de describir la verdad. Un periodo de permanencia inaudito en los contextos español y europeo que estaría llamado a coincidir en el tiempo con otro fenómeno no menos inaudito, si bien este último circunscrito al marco estrictamente español: los altísimos niveles de desempleo, con volúmenes únicos no sólo en Europa sino también dentro del conjunto de todos los países desarrollados que integran la OCDE, registrados bajo su liderazgo.