De la fraternidad universal a la vergüenza total

Aunque no haya servido de mucho, al menos el Mundial de Qatar sí ha generado un rechazo importante la opinión pública. Sí, todos vamos a ver partidos porque es una competición completamente imbatible, pero quizá a los patrocinadores no les esté saliendo tan bien la cosa porque, al fin y al cabo, asociar tu marca a la escoria no suele ser muy rentable desde el punto de vista del marketing.

Sin embargo, llama poderosamente la atención, al menos a mí, que no hubiese una corriente similar de rechazo no hace tanto cuando los Juegos Olímpicos de verano, que son los más seguidos, se disputaron en Pekín en 2008. Me dirán ustedes que ahora el mundo está mucho más concienciado que hace catorce años, pero les voy a dar un disgusto: en este mismo 2022 también han tenido lugar en la misma Pekín los de invierno, que son menos populares –sobre todo en España– pero igual de olímpicos.