El espectáculo del horror

El Qatargate es en realidad el Moscúgate. El Comité Olímpico Internacional decidió entregar los Juegos Olímpicos de 1980 a la extinta URSS, en la que evidentemente no se respetaban los derechos humanos más elementales. Es más, conscientes de que el COI vendería su alma al diablo por un plato de lentejas, las autoridades soviéticas se vinieron arriba enviando sus tropas invasoras a Afganistán. El máximo organismo del deporte olímpico, presidido por Juan Antonio Samaranch, hizo oídos sordos a las presiones norteamericanas, que sostenían que, de no pararse aquellos Juegos, se estaría avalando la invasión. La respuesta del COI fue espectacular: "Sólo la tercera guerra mundial provocará la suspensión de los Juegos".

El Qatargate es también el Pekíngate. Pese a las contínuas violaciones de los derechos humanos, la dictadura comunista china postuló a su capital como sede para los Juegos de Verano de 2008. Lo que, tras concedérselos, alegó el COI en su defensa es algo que recuerda mucho a lo que, no hace demasiado tiempo, sostuvo por ejemplo la renovadísima Federación Española de Fútbol cuando eligió a Arabia Saudí como escenario de la Supercopa española o lo que, hace días, defendió sin rubor Infantino para defender la elección de Qatar, o sea que ésa era la mejor forma de abrir China al mundo para, así, impulsar al régimen hacia la modernización y la posterior libertad. Libertad, bonita palabra. El presidente de aquel comité organizador fue Xi Jinping, desde 2013 presidente de la República Popular China. Si los cerebros del COI pensaron en Pekín 2008 como la palanca que movería a la dictadura, lo cierto es que se equivocaron: la represión, los crímenes contra la población musulmana de Xinjiang o la escalada violenta en Hong Kong echaron y siguen echando abajo aquellos planes. El COI no sólo no se avergonzó o trató de corregir su error sino que, en 2015, entregó de nuevo a Pekín unos Juegos, en aquella ocasión de invierno, convirtiendo a la capital china en la única en haber sido sede de ambos.