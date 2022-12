El primer año de guerra

Para bien o para mal, el año 2022 será el año en el que estalló la guerra de Ucrania. La invasión empezó a fraguarse durante 2021. Desde abril, fuerzas rusas se fueron reuniendo alrededor de la frontera ucraniana. En julio de ese mismo año, Putin publicó un breve ensayo en el que explicaba cómo Rusia y Ucrania no son realidades distintas. El exministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslav Sikorski, dijo que tras leer el ensayo y saber que se había enviado una copia a todos los soldados rusos, tuvo la seguridad de que Putin invadiría. Es curioso que en esto se parezca tanto a Hitler, que también publicó en Mein Kampf sus planes de guerra. La coincidencia no es sin embargo una casualidad. Aunque parezca una contradicción, las dictaduras modernas son regímenes de opinión pública en los que es esencial contar con el respaldo de una parte considerable de la población. Para que tal población apoye una guerra de agresión, como fue la de Hitler, o la de Ucrania, en el caso de Putin, interesa que esa población comparta más o menos las razones de tal invasión. Putin sabe que para ganar una guerra es esencial que la moral de las tropas sea lo más elevada posible. Y que, en una guerra de agresión, es difícil que el soldado invasor tenga la moral alta si no se le ha convencido previamente de la estricta necesidad para su patria de invadir. De ahí que Putin niegue con argumentos historicistas el derecho de Ucrania a la independencia. El pueblo ucraniano, según él, no es algo diferente al pueblo ruso. Por tanto, la invasión de Ucrania no tiene por objeto atacar a una nación independiente, sino que Rusia recupere lo que es suyo y que Occidente le había arrebatado. Por sorprendente que pueda parecer, éste es un punto de vista que comparten muchos rusos. Luego, los argumentos descienden a la astracanada cuando Putin dice que el actual Gobierno ucraniano es nazi y que la invasión tiene por objeto desnacificar Ucrania. Pero, el elemento ideológico de base es que Ucrania es Rusia.