Todo empezó en Murcia

El año 2022, en términos políticos, dio comienzo el día 10 de marzo de 2021, cuando Ciudadanos anunció una moción de censura contra el Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Murcia y el Ayuntamiento de la capital. La decisión fue adoptada por la dirección nacional y trasladada a los compañeros de la franquicia murciana cumpliendo los rituales más exquisitos de un partido que ha hecho siempre gala de su respeto por la sagrada democracia interna: un enviado de Madrid reunió a todos los concejales y diputados en la sede regional y les anunció que de allí no saldría ni Dios hasta que no firmaran las dos mociones de censura. Firmaron, claro. Sin faltar ni uno.

Pero a pesar de la unanimidad inicial, quizás algo forzada, aquello salió como salen las operaciones políticas improvisadas por un puñado de advenedizos y aventureros de la política. En la Comunidad Autónoma la moción fracasó estrepitosamente, con navajazos brutales entre los seis diputados de Ciudadanos hasta la destrucción del grupo parlamentario, de manera que el partido naranja no solo no se hizo con la presidencia de la autonomía, como había pactado con el PSOE, sino que perdió la vicepresidencia y las consejerías que ostentaba, ahora en manos de personajes expulsados del partido por no haberse suicidado políticamente como les había ordenado Arrimadas. En el ayuntamiento entregaron sus votos al PSOE, que desde entonces gobierna la sexta capital de provincia de España a pesar de encadenar aquí derrotas electorales, a cual más dolorosa, desde que el socialismo fue felizmente erradicado de la región murciana allá por mediados de los noventa del siglo pasado. Un éxito redondo, como se puede apreciar.