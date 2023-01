La Sociedad civil contra el Estado

Un Gobierno golpista y una Oposición descerebrada son las motivaciones esenciales de la protesta pública del próximo sábado. La calle, la Plaza de Cibeles, es el espacio simbólico clave para reivindicar que el hombre es auténticamente humano en lo político. En lo Público. Una manifestación pública de un grupo de individuos es, sobre todo, un símbolo, o mejor, la búsqueda de un espacio simbólico para reivindicar que el hombre es un "animal político". Aristóteles es nuestro guía y su Política nuestra obra de cabecera, el libro de libros, para aprender política.

Cuando ese magma complejo y rico, vivo e indeterminado, llamado sociedad civil, decide poner pie en pared, o sea, salir a la calle, es para detener el secuestro que de la política en general, y de la democracia en particular, pudieran llevar a cabo los políticos profesionales. La democracia, sí, no empieza ni termina en un vulgar Estado de partidos que juega con la idea de representación política para secuestrar lo genuinamente político. La política, sí, comienza y termina en los individuos libres, cuya única meta es construir espacios, ámbitos y esferas materialmente de nadie y potencialmente de todos para crear bienes en común, entre los que cabe destacar el primero de todos: el Estado-Nación. Cuando la sociedad civil no quiere ser devorada por un Estado de Partidos, un conjunto de partidos que ni siquiera son capaces de representarse a ellos mismos, entonces sale a la calle a defender la democracia y la libertad. Cuando la sociedad civil civil percibe que las libertades, especialmente el deseo de libertad, es secuestrado por el Estado, entonces sale a la calle a reclamar más y mejor democracia para defender la libertad. He ahí la ciencia de la sociedad civil: la defensa de las libertades de cada uno de nosotros.