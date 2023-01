Argentina y los controles de precios: un siglo de decepciones

Desde que tengo uso de la razón, los precios en mi país suben. Y rápidamente. Sé que si veo algún producto o servicio que necesito, debo comprarlo inmediatamente porque la próxima semana será más costoso. Más aún, me he acostumbrado a que si puedo ahorrar cuando recibo mi salario debo correr a comprar dólares: los mismos pesos que hoy compran una cosa, el mes que viene no lo harán. Y si yo sé cómo actuar es porque lo he aprendido de otros, en especial de mi familia: durante casi toda la vida de mis padres, el problema ha sido siempre el mismo. Y la respuesta del Estado a la inflación, aunque parezca increíble, también ha sido siempre la misma: controlar los precios. Nunca ha funcionado.

Por lo menos desde 1921, el Estado argentino ha apelado a los controles de precios como antídoto para luchar contra la inflación. Desde Juan Domingo Perón en su Segundo Plan Quinquenal hasta Alberto Fernández y su "guerra contra la inflación", presidentes de todo tipo han acusado en algún momento a los comerciantes de "especuladores" que debían ser controlados y sancionados. Tristemente, la lista de políticos argentinos que ha clamado por controles de precios no se detiene en los peronistas sino que incluye también a expresidentes que no lo son como Raúl Alfonsín y Mauricio Macri. En un país a simple vista dividido, donde hoy es tan ancha la "grieta" entre seguidores y detractores de la expresidente y actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, puede decirse que los controles de precios han sido una auténtica política de Estado.