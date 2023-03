La contrarreforma de los delitos sexuales: legislar a golpe de eslogan no funciona

La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual nació en buena medida para dar respuesta a la alarma social causada por la primera sentencia del caso de "La Manada". Esa dinámica se corresponde por lo tanto con lo que los penalistas llamamos "legislar a golpe de telediario", que constituye un modelo tan frecuente como inadecuado de política criminal. Y es inadecuado porque el derecho penal, por definición, no debe crearse para hacer frente a un caso concreto, al que además no se podrá aplicar la nueva norma por el llamado efecto retroactivo, al que después aludiremos, sino para adaptar la respuesta legal al modelo de sociedad vigente en cada momento que, por definición, es algo estable en el tiempo. De ese modo, el Código penal, tras la Constitución, debería ser el texto legal más estable. Sin embargo, desde hace dos décadas las reforma penales son constantes, más de cuarenta en total al Código vigente de 1995. En apenas unos pocos meses se ha producido la reforma del aborto, del delito de sedición, de la malversación o de los delitos sexuales, entre otros. Ese uso poco reflexivo de la norma penal como mecanismo coyuntural para hacer política no suele traer nada bueno.