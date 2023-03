"Ministra, ¿qué es una mujer?", le espetaba a Irene Montero una joven crítica con la Ley Trans que irrumpía el pasado miércoles en el acto institucional del 8M. "Yo creo que lo importante es que sepamos que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, tenemos más riesgo de sufrir violencia, más riesgo de sufrir pobreza", respondía ella, tratando de esquivar el peligroso melón que abre una polémica norma basada en la autodeterminación. "¿Cómo vais a luchar por los derechos de las mujeres si no sabéis definir lo que es una mujer?", contraatacaba la joven. Para Montero era indignante que alguien se plantease que "una mujer con pene no es una mujer". La feminista rebelde trataba entonces de aclarar sin mucho éxito que su lucha "no es contra esas personas".

El episodio que acabo de resumirles ha sido utilizado por unos para visibilizar el rechazo de un sector del feminismo a Irene Montero y, por otros, para demostrar la supuesta transfobia de esas mujeres que horas más tarde saldrían a la calle con pancartas en las que pedían la dimisión de la ministra y la derogación de la Ley Trans. Sin embargo, lo cierto es que aquella batalla dialéctica esconde la clave de la mayor crisis del feminismo en décadas. Y no por si hay que respetar o no a una persona que dice ser mujer aun teniendo un pene entre las piernas, sino porque ha sido una mujer de izquierdas la que ha derogado de facto todas las leyes de género contra las que llevan años luchando esos asquerosos fascistas que tratan de echar por tierra las conquistas que tanto sudor y lágrimas han costado a las feministas a lo largo de la historia.