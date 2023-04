La voz del Óscar

Todos los que tenemos una edad creemos recordar con total nitidez el momento en el que José Luis Garci ganó el primer y más emblemático Óscar del cine español hace cuarenta años. Es algo que uno atesora en su memoria independientemente de si le gusta o no el cine. Porque aquello fue un acontecimiento irrepetible, un fenómeno social de alcance estratosférico para nuestro país, solo comparable a ganar un mundial o a cuando Massiel se hizo con el primer puesto en Eurovisión. Hablamos de orgullo nacional del de verdad. Nuestros Óscar de después no supieron igual. Ver a Garci sosteniendo su estatuilla en el escenario del Dorothy Chandler era casi como verlo en la luna. Un lugar extraño y lejano. Algo así como Shangri-La.

Decía que todos nosotros creemos recordar a la perfección aquel instante del esmoquin blanco, pero en realidad lo que nuestra memoria atesora no es tanto lo que vimos sino lo que oímos. "¡Volver a empesaaar!". El tono, la cadencia, la pronunciación de aquellas palabras forman parte de la banda sonora de nuestra vida. Aquella voz enérgica de una señora mayor menudita y de cara dulce y entrañable que parecía alegrarse de verdad de que nuestra película fuese la ganadora. Garci me contó que Luise Rainer quiso pronunciar en español el título de su película, ya que en realidad tenía que haber dicho "Begin the Beguine". Rainer se tomó la molestia de enterarse cuál era el nombre en español y así quiso vocearlo.