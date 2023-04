Los manuscritos del Mar Muerto: el descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX

¿Cómo contar la historia del día a día del descubrimiento arqueológico más importante del siglo XX, cuando sus protagonistas ya no estaban? ¿Cómo relatar el día a día de cada campaña en los yacimientos, si todas las miradas se habían fijado en la interpretación de los textos? Lo que me parecía una necesidad era, en realidad, una ausencia. ¿Cómo leer aquellos documentos si no sabíamos cómo habían sido descubiertos?

Estaba en Jerusalén, en una de las salas de la biblioteca de la École Biblique. En aquel lugar, cincuenta años antes, Roland de Vaux había pasado horas, muchas horas de su vida, tal vez más de las que había dedicado a trabajar en las excavaciones. Quizás, aquella era la misma silla en la que se sentaba el arqueólogo. Quizás, la misma mesa. Sin duda, los mismos libros. El profesor Émile Puech me había dicho que antes de empezar la investigación tenía que pasar unas semanas revisando los libros de la Sala De Vaux, como la denominaban. Los frailes habían reunido allí todas las obras que se estaban publicando sobre los manuscritos del Mar Muerto.