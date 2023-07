El problema de la derecha en Cataluña

Barcelona estrenó su red de metro el 30 de diciembre de 1924, jornada histórica en la que se puso en funcionamiento su primera línea, la que uniría por el subsuelo de la ciudad a la Plaza de Lesseps con otra plaza mucho más famosa, la de Cataluña. Cien años después de aquel tramo inicial, las vías del metro de Barcelona alcanzan una extensión total de 170 kilómetros, llegando a casi todos los rincones del municipio. Al punto de que únicamente hay un distrito de la capital catalana, uno y solo uno, donde no existe ninguna estación del tren suburbano en servicio. Ese distrito barcelonés huérfano de paradas de metro se llama oficialmente Sarrià-Sant Gervasi y, por lo demás, fue el único rincón incluido dentro del perímetro urbano donde el Partido Popular resultó ser la fuerza más votada el pasado 23 de julio. En Sarrià-Sant Gervasi, al igual que en el resto del territorio español, se habían celebrado unas elecciones municipales apenas mes y medio antes, pero en aquella ocasión la fuerza ganadora entre su selecto vecindario no fue el PP sino Junts per Catalunya, el partido del prófugo Puigdemont, que se impuso con claridad a todos sus demás competidores. Algo que allí ocurre con frecuencia. Huelga decir que Sarrià-Sant Gervasi es el lugar donde poseen sus residencias familiares los ricos más ricos de la Ciudad de los Prodigios.