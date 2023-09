Amnistía anticonstitucional

En los últimos días, algunos de nuestros juristas más prestigiosos e independientes se han pronunciado, de manera rotunda, en contra de la constitucionalidad de la amnistía. En la misma dirección apunta, muy probablemente, la opinión de la gran mayoría de los expertos en Derecho, aunque no faltan voces —bastante más escasas en número, según creo constatar— que sostienen lo contrario. Como si todos los gatos fuesen pardos, se han hecho analogías con las llamadas "amnistías fiscales", o con contextos comparados que poco tienen que ver con el que vivimos. Se han esgrimido elaboraciones técnicas que seleccionan, componen y descomponen los elementos que ofrece el Derecho —los llamados tópicos (topoi) jurídicos— apartando la mirada del núcleo del problema. Es absurdo, sencillamente, pretender que "la solución más técnica" sea exactamente la que conduce a avalar la demolición de la legitimidad constitucional, como si no cupiera hilvanar los tópicos y argumentos de manera adecuada a lo que, inequívocamente, conduce la prudentia iuris. El Derecho es un orden técnico al servicio de fines humanos, éticos y políticos; fines, por cierto, a los que las Constituciones tratan de conferir cierta fijeza como tópicos escritos. Al desconectarse completamente de su sentido, el Derecho pierde eo ipso todas las cualidades que lo legitiman como buena técnica. Buena técnica es la desarrollada por aquellos juristas —algunos, ampliamente admirados en la academia— cuyos razonamientos están a la altura del gravísimo problema al que nos enfrentamos. En ellos sí ha calado, en definitiva, la advertencia del mayor juez de la historia constitucional norteamericana, John Marshall: "Nunca debemos olvidar que es una Constitución lo que estamos interpretando" (We must never forget that it is a constitution we are expounding).