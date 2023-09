El 12 de octubre, ¿nada que celebrar?

Extracto del libro España contra su Leyenda Negra. Mitos, agravios y discursos (Espasa), de Javier Rubio Donzé:

El día 12 de octubre, día que Cristóbal Colón puso un pie en el Nuevo Mundo, se celebra la Fiesta nacional de España. Es el día nacional oficial. No obstante, no se celebra un asunto menor restringido al ámbito español, sino el recuerdo del choque entre dos mundos diferentes en el que la historia cambiaría de forma dramática, por ello es un día universal. No solo es una jornada conmemorativa en España, sino también en América. Después del 12 de Octubre de 1492 se transformó la configuración cultural, social y política del mundo para siempre.

"Vergüenza de estado aquel que celebra un genocidio y encima con un desfile militar que cuesta 800.000 euros", tuiteó la alcaldesa Ada Colau el día de la Hispanidad de 2015 en un mensaje al que añadió dos hashtags: #ResACelebrar y #ResistenciaIndigena.