La cultura del poder

No sé si esto es aplicable a todos los campos, pero en política esos tipos tan brillantes y guapos a los que todos admiran son precisamente los más peligrosos. Nunca el éxito fue síntoma de auténtica inteligencia, sino de la calidad del depredador que mira por sus propios intereses (Elon Musk, Javier Milei, Pedro Sánchez, etc.) Prefiero mil veces al hombre gris que ha ido escalando humildemente posiciones y trabajando cada paso que ha dado para aprender sobre la naturaleza humana. Prefiero la sabiduría del pequeño, del sufrido, del discreto, del hombre o mujer que guarda en su corazón —escondido bajo cientos de capas sobre las que se estrellan la audacia de los estúpidos— un proyecto de vida coherente y una humildad orgullosa. Prefiero un buen gestor antes que una brillante figura pública. A menudo esos bocazas que se comen el mundo acaban haciéndonos la vida más insoportable a los demás. Y puestos a hablar de bocazas, ya que el sustantivo acaba en A, incluyamos también a las mujeres. Eso, como tantas otras cosas, no es solo cosa de hombres.