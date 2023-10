Israel: si no existiese, habría que inventarlo

Aquí me tienen ustedes, todo un liberal convencido, empezando un artículo para explicar por qué un Estado es necesario. Sí, es cierto que soy otro de esos minarquistas maricomplejines y nunca me he encontrado demasiado cómodo en las propuestas más anarquistas del liberalismo, pero de ahí a defender a un Estado… entiendan que no me encuentro cómodo del todo.

Por otro lado, también es verdad que no estoy hablando de un Estado cualquiera: Israel es, como ningún otro país en el mundo, un refugio, una fortaleza. Y no lo es para cualquiera sino para el pueblo que más ha sufrido la persecución durante, al menos, los últimos mil años de historia.

Los judíos han tenido el tesón de mantener su religión y su identidad pese a ser un grupo pequeño en todos los sitios en los que se establecían, algo insólito en un mundo de religiones vinculadas al poder político y príncipes y soberanos que decidían a quién adoraban sus súbditos.