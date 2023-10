La banalidad del bien en la era del 'wokismo'

El clima de absolutismo moral que de un tiempo a esta parte respiramos supone, ante todo, una obsesión con el pecado. Yerran quienes creen que es un asunto exclusivamente religioso. En su segunda acepción, el diccionario lo define como "cosa que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido". Curiosa paradoja es que desaparece del discurso justo cuando la demonización del enemigo se vuelve habitual. Esto, como explica Tom Holland en Dominio, se corresponde con la actitud de algunas sectas del cristianismo primitivo, como el pelagianismo. Si para Agustín todos arrastramos el pecado original, para Pelagio podemos ser virtuosos y perfectos por nuestras acciones, lo que nos legitima para lanzar la primera piedra.

Obvia es la entraña protestante del movimiento woke. Para el wokismo, como para el luteranismo, no hay posibilidad de humanidad purgante, que ha pecado pero quiere y puede redimirse. Nadie puede perdonar al pecador. Lutero y su discipulado tiraron abajo la Ecclesia Dolens, clausurando definitivamente el purgatorio en que las almas expiaban sus pecados. Ese estado de purgación, que hacía de la Ecclesia Dolens una Ecclesia Expectans, es una pérdida de tiempo cuando se anda con prisas. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y no dejes que se haga justicia en el más allá si puedes impartirla ahora mismo. No hace falta purgatorio cuando vives en un estado policial, como la Ginebra de Calvino. Su democratización no se culminó al ordenar sacerdotes a los zapateros, sino al regalar una entrada diaria al averno a todo quisque.