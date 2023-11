El asalto al Poder Judicial

A nadie se le escapa que Pedro Sánchez pretende que la izquierda controle el Poder Judicial. Intentó rebajar las mayorías necesarias para renovar a su Consejo General reduciendo los necesarios tres quintos de ambas cámaras a la mera mayoría absoluta al objeto de superar el veto del PP, que se niega a llevar a cabo la renovación sin antes devolver a los jueces la elección de sus doce vocales, tal y como establece la Constitución. Esta jugada fue frenada por la Unión Europea por ir flagrantemente en contra de la división de poderes. Luego, negó al Consejo sin renovar la posibilidad de hacer nombramientos para que, cuando volviera a estar en poder de la izquierda, fuera ella la que cubriera las vacantes que se fueran hasta entonces produciendo. Ahora se les ha ocurrido que, como la renovación no llega y la Constitución no dice que tengan que ser las dos cámaras las que elijan a los vocales jueces, lo haga sólo el Congreso y por mera mayoría absoluta. La verdad es que, en puridad, la Constitución tampoco dice que a éstos tenga que elegirlos ninguna cámara porque lo que establece, aunque no se exprese con la debida claridad, es que corresponde a los jueces elegir a los vocales que han de representarles. Es de esperar que, de intentarse esta reforma, la Unión Europea la frene igual que la anterior y por las mismas razones.