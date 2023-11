Y seguimos apoyando a Israel

Domingo, seis de la mañana, la gente duerme, algunos, los más jóvenes, regresan a sus casas, los más madrugadores salen a correr como todos los días. De pronto comienzan a caer del cielo centenares de cohetes que arrasan Málaga, Cádiz, Ceuta, Melilla y Algeciras. Los ciudadanos aterrados salen de sus casas, corren sin saber hacia dónde, no hay sirenas que anuncien un peligro porque nunca nadie lo pensó. En las calles, domina el caos, en el suelo los cuerpos de bebés con miembros amputados por la metralla, mujeres, niños, familias rotas para siempre. No hay ambulancias para todos. No hay electricidad, ni telefonía móvil ni internet. Han amanecido en el infierno.

Mientras se producen estos ataques, efectivos de las fuerzas militares del territorio, ya reconocido como estado, Cabileño, penetran a través del vallado de Ceuta y Melilla. En la playa, centenares de jóvenes, pueden ser sus hijos o sus sobrinos, disfrutan de un concierto. El horror se apodera de ellos, decenas de terroristas asesinan sin escrúpulos uno por uno a los jóvenes. Entran en las viviendas de los españoles y asesinan a niños delante de sus padres, a algunos les amputan los miembros, no les dan oportunidad para un medicamento o una anestesia. Las mujeres son violadas de las formas más terrible que puedan imaginar. Terminado su paseo mortal, secuestran a bebés, a mujeres y ancianos y se los llevan, muchos morirán en el cautiverio sometidos a torturas. Enseñarán por televisión a su bebé de seis meses, en brazos de un terrorista que amenaza con asesinarle delante de la cámara, pero las víctimas debían permanecer en silencio para no resultar genocidadas.