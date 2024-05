Miguel de Unamuno o la autenticidad

Si Unamuno viviese, estoy convencido de que insultaría a Sánchez por el espectáculo impúdico, grosero y dictatorial al que está sometiendo a España. Mejor dicho, sentiría tanta vergüenza de él como sintió del dictador Primo de Rivera; pero, después de contemplar el panorama de la Universidad española, el cobarde comportamiento de la Conferencia de Rectores, sentiría aún más asco de los cientos de universitarios que callan ante las atrocidades que estamos viviendo. Fue el mismo asco que sintió de los intelectuales de su época, cuando escribían mandangas para no criticar a Primo de Rivera. Él fue destituido de su cátedra y desterrado, en 1924; fue indultado poco tiempo después, pero decidió no volver mientras continuase la dictadura y, naturalmente, el silencio de los que deberían haberla enfrentado. Unamuno fue todo un hombre. Fue, por encima de todo, bueno. Ya se lo dijo Agustín García Calvo a otro unamuniano de nuestra época, quizá el filósofo contemporáneo que, junto al humanista Ciriaco Morón Arroyo, mejor conoce la obra de Unamuno, Carlos Díaz: era el filósofo de Bilbao de armas tomar. El ácrata de Zamora no paraba en barras a la hora de darle cera al rector vitalicio de la Universidad de Salamanca. El anarquista de Puertollano lo cuenta con unamunaniano estilo: "Pese a su manera imperiosa y descomedida de habérselas con sus contertulios y acompañantes de sus paseos, pese también a que en los cafés, despotricando de cualquier tema o contratema que cayera, su voz aguda se imponía sobre todas las voces desconsideradamente, según testimonio de quienes lo conocieron siempre tan áspero, descomunal y desatento, siempre maldiciendo estrepitosamente de casi cualesquiera otros personajes, tan infatuado, al parecer, consigo mismo que no hacía más, en conversaciones o tertulias, que hablar él sólo o más bien sermonear y despotricar de todo lo divino y humano sin apenas dejar meter a nadie baza, podría parecer un personaje que se diría notablemente intolerable para cualquiera; y sin embargo, no se me olvidará cómo García Calvo, después de maliciar de Unamuno un rato a la manera acostumbrada, en un momento se puso insólitamente serio y se paró a decirme: ‘Pero era un hombre bueno’. ‘Bueno’ quería decir probablemente algo como ‘no falso’, ‘incapaz de engaño’" (Carlos Díaz. Tres trilogías). Bueno, sí, quiere decir auténtico. Todo lo contrario de la frivolidad dominante. Unamuno inventó y reinventó para la Filosofía, o mejor, para las Humanidades de nuestra época, ni más ni menos, que la categoría de Autenticidad. Sospecho que los falsos eruditos de nuestro tiempo la habrán desechado de su mazorrales libros.