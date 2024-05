Repetiremos la carrera de Derecho

Algunos hombres buenos. En ese extraordinario drama forense de Rob Reiner hay un momento en el que Tom Cruise le lanza a Demi Moore una pullita muy irónica, mientras discuten sobre la estrategia que han de seguir en la acusación del coronel Nathanson, espléndidamente interpretado por Jack Nicholson. "Disculpa, no me acordaba de que no fuiste a clase el día que explicaron Derecho en la Universidad".

Una sensación me aturde, justo a partir de aquel pasado mes de noviembre en el que publiqué aquí mi primera contribución a este diario, en el que hacía una reflexión acerca del vergonzoso silencio de las Facultades de Derecho de este país, o acaso desde la Conferencia de Decanos. No me estaba refiriendo al silencio acerca de la constitucionalidad o no de la amnistía, que es una cuestión opinable en la que nadie tiene derecho a decir a nadie en el ámbito universitario lo que tiene que pensar al respecto, y menos una cuestión en la que los Claustros o las Juntas deban adoptar una postura definida, inequívoca y sin fisuras. Cada cual tiene la opinión que quiera tener (siempre que esté bien formada e informada), y yo manifesté en cinco sucesivas entregas (aquí) las razones que considero principales sobre la rotunda inconstitucionalidad de la medida, fruto de una pornográfica compraventa en la que el vendedor se llama Pedro, el comprador se llama Carles y el precio son siete votos.