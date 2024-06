La pequeña grey de un cura gaditano

La primera noticia seria, formada y con criterio filosófico, que tuve de José Manuel Gallegos Rocafull se la debo a Gabriel Zaid. Aquí en Madrid, durante mi época de estudiante en la Facultad de Filosofía, no se pasaba de decir cuatro generalidades sobre el personaje. Nada mejoró la cosa con el personal que se dedicaba a la filosofía del exilio. Recuerdo que, en uno de mis viajes a México, fui a visitar a Zaid en su despacho en la Colonia Anzures de la capital mexicana. Estuvimos toda una mañana charlando. Entre otras muchas cosas, hablamos de la guerra civil española y los exiliados. Él mismo había sido discípulo de Rafael Dieste, el gran escritor gallego, en su Monterrey natal. Me habló de las aportaciones que hicieron los españoles en todos los campos al México contemporáneo. Inolvidables son las precisiones y detalles que me daba Zaid sobre esas materias.

Después de recordarme la aportación de los ingenieros y los arquitectos españoles al México contemporáneo, salió el nombre del gaditano Gallegos Rocafull (1895-1963), sacerdote, filósofo y teólogo formado en Sevilla y Madrid, canónigo en la catedral de Córdoba y profesor de Filosofía en la Universidad de Madrid. Creo que también ostentó cargos diplomáticos en el Vaticano durante la Segunda República. Más tarde, ya en México, también fue profesor de la UNAM y de la Iberoamericana. Formó, a decir de los que saben de la vida y obra de este gaditano, a un par de generaciones de intelectuales mexicanos, entre los que destacan algunos por su cristianismo liberal, cosa difícil en nuestras latitudes.