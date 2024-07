El Puto Amo redefine el derecho al honor

Cuarenta y dos años llevo estudiando y explicando en clase la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, de 5 de mayo de 1982. Acerca de ella y de la jurisprudencia de los Tribunales he publicado centenares de páginas previa lectura de miles de sentencias. Pero acabo de escuchar el Pleno del Congreso y da la impresión de que hoy, en el decimoséptimo día del mes de julio del Año del Señor (Sánchez) de 2024, ya conocemos los contornos de los derechos protegidos, los perfiles del honor y la intimidad, las fronteras de la libertad de información y la diferencia de ámbito de las libertades de opinión y expresión. Y también sabemos el lindero entre la metáfora irónica y el sarcasmo, y ya tenemos claro lo que es difamar. Da tranquilidad saber qué constituye un insulto u ofensa y qué es, en cambio, una expresión zafia e ineducada, pero no ofensiva. Nos lo ha aclarado el puto amo. ¡Qué peso me ha quitado de encima!