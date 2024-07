Clásicos para adolescentes: diez novelas

Con la edad del Bachillerato se puede leer cualquier libro o, en cualquier caso, la decisión sobre la complejidad y la perturbación debe corresponder al joven en cuestión, con el consejo y la guía de lector experimentado que no haya perdido la sensibilidad de descubrimiento que se tiene con esta edad.

En el arco que va desde Cumbres borrascosas hasta No es país para viejos, pasando por Moby Dick o Lolita, de Dostoievski a Céline pasando por Ernst Jünger o Philip Roth, las novelas aquí propuestas tienen en común la intensidad de las emociones y el estilo como método, la insurrección moral y el desafío político. Todas ellas contribuyen a salir "out of the box" ("fuera de la caja") a ir más allá de las convenciones sociales, a plantearnos situaciones límites en las que personas concretas nos ayudan a ampliar el concepto abstracto de lo que nos hace ser humanos.

Cumbres Borrascosas (Emily Brontë, 1847)