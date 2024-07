Clásicos para niños: 10 películas

Le inquieta profundamente que puedan afectar nuestro potencial artístico y creativo, nuestra capacidad de generar música y arte hermosos. Teme que estas cualidades humanas podrían ser replicadas de manera superficial, mediante trucos baratos, lo que desvirtuaría su verdadera esencia.

Melanie Mitchell, matemática especializada en Inteligencia Artificial, se refería así a Douglas Hofstadter, autor del legendario Gödel Escher Bach (que no han leído tantos como lo citan), y su reacción sobre la IA en general y ChatGPT en particular. Pero lo que quiero destacar no es la IA sino la referencia a los "trucos baratos". Porque lo perverso no es la IA sino precisamente el uso de trucos baratos para hacer arte, lo que vienen haciendo los humanos, por cierto, en la categoría más baja de arte. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera esencia del arte? Sea lo que sea, lo recogen las obras que son consideradas clásicas.