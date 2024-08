Clásicos para adolescentes: 10 películas

En La profesora de Literatura, película húngara, se cuenta la historia de una docente que recomienda una película sobre la vida de Rimbaud, Vidas al límite, lo que le vale una demanda por parte de un padre que considera que la película no es adecuada para chicos de su edad, dieciséis años. En Filmin, donde la he visto, leo que la película trata de "destapar las vergüenzas del auge ultraderechista en Hungría" porque la "simple recomendación" de una película desata el caos total en la vida de la profesora.

No había visto Vidas al límite porque Rimbaud es uno de mis poetas preferidos y el tratamiento cinematográfico de la poesía suele ser superficial y cursi. Esperaba que en La profesora de Literatura se nos informase de la edad recomendada oficialmente para ver el biopic sobre Rimbaud, pero nada. Luego lo busqué y resulta que está recomendada para mayores de dieciocho años. La protagonista de la película húngara en ningún momento advirtió sobre este detalle a los alumnos o a sus familias. Tampoco les habló sobre el contenido de la película, que traza a Rimbaud como un niñato maleducado, despreciativo y chulesco, siempre a la búsqueda de broncas y que se dedica a insultar a todo el mundo que se le cruza por delante. Tampoco sobre la relación tóxica que mantenía con otro poeta, Verlaine, con más insultos, muchos golpes y un par de disparos que acabaron con Rimbaud en el hospital. No vale la pena ni que pierda el tiempo con la superficial Vidas al límite, ni con la maniquea La profesora de Literatura, pero, al menos, me sirven para ilustrar el especial cuidado que ha de tener un profesor a la hora de recomendar cultura a los más jóvenes, ya que niños y adolescentes pueden dejarse llevar por los aspectos más chocantes de las obras, malinterpretándolas. Por ejemplo, en lugar de inspirarse en la alta poesía de Rimbaud, que no aparece en la película por ningún lado, creer que para ser un genio de la poesía hace falta ser un mastuerzo en lo personal. O que el verdadero amor lleva a los celos, la violencia y el intento de asesinato.