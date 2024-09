EEUU en el libro de J. D. Vance

Gracias a Trump me he acercado a un magnífico libro de literatura. Lo destaco, porque es cosa rara que la decisión de un político, aunque sea de modo indirecto, estimule la lectura de libros decentes. Nunca habría leído Hillbilly, una elegía rural (Editorial Deusto), si Trump, candidato a la presidencia de los EE.UU. por el Partido Republicano, no hubiera elegido a su autor, J. D. Vance, como candidato a la vicepresidencia en su boleto electoral del próximo mes de noviembre. Gran respeto tengo por las personas que me habían hablado muy bien de este libro, entre los que se cuentan columnistas de este periódico, pero no consiguieron abrirme la puerta para iniciar su lectura.

Me lo presentaban como un libro de carácter ideológico. Quizá la recomendación era buena, pero mis prejuicios, mi rechazo tozudo, a veces obtuso, a leer cierta literatura política, o de tendencia partidista, me impedía leerlo. Asociaba erróneamente esta obra a uno de eso libracos que publican los politicastros en campaña electoral. Creía que era un bestseller, publicado en el último tramo de la presidencia de Obama, que lloraba los dramas de un grupo social blanco de los Estados medios de EE.UU, golpeado por la crisis económica, con el fin de conseguir votos para el Partido Demócrata. Tampoco he visto la película de Ron Howard basada en la historia real que cuenta Vance, porque vivo, casi como en el neolítico, sin ver la televisión y, naturalmente, sin Netflix… Me inventé, sí, mil subterfugios para no tomarme el trabajo de leerlo. Pero ahora, ante la reciente decisión de Trump, no pude resistir su lectura.