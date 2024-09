Ucrania: dos estrategias para ganar una guerra

Esta semana, el presidente Zelensky, después de remodelar su gobierno en una maniobra que tiene por objetivo luchar contra el desánimo que comenzaba a cundir entre algunos miembros ante la imposibilidad de detener a los rusos y ante las carencias de su población, ha asistido a la reunión de Ramstein (principal base norteamericana en Europa) donde ha tenido ocasión de explicar a los principales líderes militares europeos el curso de la guerra.

La incursión en Kursk, como ha explicado el propio Jefe del Estado Mayor ucraniano, tenía como objetivo distraer tropas rusas para aliviar el frente del Donbás, donde Rusia ha cambiado la forma de operar con mayor contundencia y movimientos de tropas más pequeños, lo que ha producido algunos éxitos momentáneos. Algo que se puede interpretar como una llamada de atención ante la posibilidad de una fractura relevante.

Putin ha decidido, por primera vez con acierto, no distraerse en Kursk, total para un dictador que desprecia a su pueblo, esta ocupación temporal es un coste asumible comparado con el hecho de romper por primera vez una línea del frente del este. No parece que estemos en un momento crucial, o no lo es tanto como otros que hemos conocido, pero sí parece que nos asomamos a hechos muy relevantes.