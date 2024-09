En el V Centenario de Camoens

Unamuno cultivó con delectación el tópico de la tristeza de Portugal. Es, decía muy convencido el filósofo de Bilbao, "un pueblo triste. Y de aquí el encanto que para algunos tiene, a pesar de la evidente trivialidad de sus manifestaciones exteriores. Portugal es un pueblo triste, y lo es hasta cuando sonríe. Su literatura, incluso su literatura cómica y jocosa, es una literatura triste". Yo no creo que sea todo triste en Portugal. Pero reconozco que ni España ni Portugal han hecho demasiado por desentrañar la verdad, o la mentira, contenida en esa afirmación. ¡Portugal, ay, tan cerca y tan lejos! Un joven amigo lee El libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Está atrapado por su pesimismo. Es un libro lleno de poesía y tristeza. Mucha tristeza. Un libro, sin duda alguna, esterilizante para la creación. El propio Pessoa lo dice con sinceridad: "Releo, lúcido, detenidamente, trecho a trecho, todo cuanto he escrito. Y encuentro que todo es vano y más valiera que no lo hubiese hecho". Pues eso, le digo a mi amigo, cambia de autor. Unamuno es un exagerado. Genial, sí, pero exagerado.