Exescoltas anti-ETA: condenados por 'Salvados' sin presunción de inocencia

Sabido es que Salvados es un programa que el grupo Atresmedia cede a la izquierda en España para, es de suponer, extender su cuota de mercado en la sociedad española por una parte y obtener la protección necesaria de su negocio cuando gobiernan sus partidos, como es el caso. Nació bajo un gobierno de izquierdas en 2008, al que sirvió, y sigue sirviendo al actual gobierno social-comunista-filoseparatista.

Podrá decirse mucho sobre este programa pero nadie podrá decir que trata equitativamente los temas sin hacer acepción de personas, ideologías o partidos. No es su propósito. No lo fue nunca. Más vale no engañarse desde el principio para no ser tonto de baba. Ni la izquierda ni el separatismo quieren verdades sino propaganda, si es inteligente e indetectable mejor y no la hay más perfecta que aquella que presenta como verdad cabal lo que no es siquiera media verdad, sino una evidente manipulación de palabras, hechos, juicios y cifras.