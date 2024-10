Indigenismo "mexicano" y el exilio español

Escuchamos la palabra indigenismo y nos ponemos en guardia. No es fácil acercarse a la noción de indigenismo sin liberarse de los prejuicios de quienes utilizan esa palabra a favor de sus intereses políticos. El indigenismo, como todos los "ismos", es un movimiento social y político a disposición de todo tipo de demagogos sin escrúpulos morales. Bajo el pretexto de la defensa de las "civilizaciones" prehispánicas en Hispanoamérica, incluida Brasil, se han cometido y se siguen cometiendo todo tipo de barbaridades intelectuales y políticas. Puede no invitarse al Jefe del Estado de España a la toma de posesión del nuevo presidente de México, la señora Sheimbaun, porque no ha pedido perdón por no sé que crímenes cometidos por los españoles en el siglo XVI, o culpar a España de que el expresidente de Méjico, José López Portillo, haya arrasado por decreto presidencial con todas las comunidades indígenas en beneficio de la normalización del español en todo el territorio mejicano.