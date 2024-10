IA, ¿peligro o salvación?

Luciano Floridi comienza su libro The Ethics of Artificial Intelligence con una cita de Don Quijote:

Where one door shuts, another opens […] and if I do not contrive to enter it, it will be my own fault.

El caso es que no me suena que sea el estilo de Don Quijote y me paso por el capítulo XXI donde no encuentro ninguna frase remotamente parecida. Busco en Google que le atribuye la frase a Graham Bell y le pregunto a una IA que me asegura que la autora es Helen Keller. El libro de Floridi se subtitula "Principios, Desafíos y Oportunidades". Dada la confusión del propio Floridi, Internet y la IA en una atribución de cita, podría haber añadido "y Fraude".

Ética de la Inteligencia Artificial es un título que últimamente se repite mucho. También corresponde al libro de Mark Coeckelbergh que se plantea si debiéramos considerar a la IA una máquina al estilo de una tostadora o una lavadora desde el punto de vista moral. Si te quemas con la tostadora, no la culpas (salvo que seas un niño, le atribuyas un alma y la acuses de ser malvada). Pero la IA tiene más autonomía que una lavadora a la hora de tomar decisiones sobre qué decir y hacer. Pensemos en un coche autónomo que toma decisiones como un chófer sustitutivo de la agencia propiamente humana. Por ejemplo, si atropellar a una persona al desviarse para no atropellar a otras cinco que se han puesto en su camino. O en una IA que responde preguntas y decide mentir para no herir los sentimientos de algún grupo vulnerable.