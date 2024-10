El arte degenerado, según el Museo Thyssen

Me presento en el Thyssen a la hora convenida. Ya está esperándome la guía que nos va a ilustrar sobre los entresijos de la exposición "La memoria colonial en las colecciones Thyssen". Como faltan diez minutos, me doy una vuelta por la tienda donde la institución museística se da un baño de capitalismo transformando el arte en mercancías para los turistas del postureo cultureta. Todo tipo de cachivaches de luminosos brillos que rebajan la cualidad artística en un fetiche comercial a mayor gloria de la cuenta de resultados. Esto es fundamental para comprender el subtexto de la exposición con la que el director y comisarios de la exposición sobre "colonialismo" denuncian el uso y abuso de otras culturas por parte del eurocentrismo, mientras ellos mismos convierten al "otro" no europeo en una mercancía más, tanto desde el punto de vista crematístico más brutal como desde la alienación de otras perspectivas culturales asimiladas, deglutidas y normalizadas a mayor gloria del alardeo moralista que da pingües resultados económicos y de estatus.