La actualidad oculta del liberalismo, la política

La esencia liberal no es otra que su concepción política, a saber, entenderse con el adversario y, naturalmente, convivir con el enemigo. Eso nunca debe confundirse con la ocurrencia bonachona y simplona de ponerle el adjetivo liberal a ideologías cuyo objetivo básico es la negación del adversario e incluso la eliminación del enemigo. Este es el mayor peligro que pudiera correr el libro de Michael Walzer, titulado La lucha por una política decente. Sobre ´liberal' como adjetivo. La noción liberal para este famoso profesor de filosofía política, celebrado en todos los centros académicos de EEUU y en la llamada prensa de izquierda del país de Trump, serviría antes para blanquear y hacer presentable en sociedad ideologías totalitarias de corte comunista y nacionalista que para promocionar la concepción política del liberalismo.

Para Walzer, en efecto, puede haber comunistas liberales, nacionalistas liberales, comunitaristas liberales… O sea: ¡To er mundo e´s güeno! Sobre todo, mientras "lo" liberal no sea tratado como un asunto sustantivo. Lo liberal siempre es, o mejor dicho, tiene que ser algo adjetivo. Ponga un poquito de pimienta liberal a su comunismo, socialismo, comunitarismo, y a cualquier otro ismo excluyente del otro, o mejor, que no se tome en serio la política como vía de resolución de conflictos, para hacerlos digeribles en el siglo XXI. No quiero ridiculizar el libro, pero no creo que vaya más allá. Es un conjunto de buenas intenciones, moralismo de corte comunitarista, acompañado de algunos sensatos análisis históricos, especialmente cuando se refiere al Estado de Israel, para estigmatizar opiniones de quienes no comparten las posiciones del propio Walzer. El "liberalismo" sería como una bandera que va hacia donde sopla el viento de corrientes no liberales… He ahí una forma displicente no exenta de cierta elegancia para ocultar la principal contribución del liberalismo a la cultura política de nuestro tiempo: la política es frágil y evanescente pero necesaria.