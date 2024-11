Civilización y cultura hispánicas: 'A vueltas con España'

Debemos pensar la civilización hispánica en nuestra circunstancia. Otra cosa es entrar en la obscuridad de un pensamiento que ignora su propio contexto. Entendamos el primer fracaso de la civilización hispánica. Mil formas hay de explicarlo. Elijo la manera literaria. No hay otra mejor en un mundo donde los "saberes" sociales y la ciencia económica han llevado a la mayoría de la humanidad a entender solo lo superficial del mundo. Han olvidado el alma de los hombres y los pueblos. Me dejaré llevar por uno de los grandes de la literatura universal de nuestro tiempo. Y, además, recibió el Nobel. Fue un trabajador incansable. Me acompaña en su presentación el encargado de la propaganda del bando nacional, durante la guerra civil española. El poeta falangista, alumno de Antonio Machado en Segovia, escribió, en 1973, un prólogo, unas páginas exactas, poéticas, para conocer la personalidad y la obra de uno de los grandes escritores del España del siglo XX: Camilo José Cela.