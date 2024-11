Cuando se pregunta al ChatGPT, de la famosa Inteligencia Artificial, sobre la tal Jéssica, estudiante talludita de Odontología y amante confesada del exministro Jose Luis Ábalos, se obtiene la siguiente respuesta: "No he encontrado información confiable o fuentes oficiales que mencionen a una persona llamada Jéssica, vinculada con José Luis Ábalos en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil". En los públicos claro que no, que en ellos manda Pedro Sánchez. Pero en Libertad Digital, por ejemplo, y en otros, se ha informado con detalle.

Pues sí que están enterados. ¿O es que buscan, o no, según les permiten los que construyen sus algoritmos, sus aliados y toda esa quincalla para tontos del bote asanchezados? Antonio Naranjo en El Debate perfilaba a Jéssica como la "unidad monetaria del sanchismo". Aún no sé lo que ha querido decir, pero me temo lo peor porque mezcla a la choni Jéssica (ella le quita una s) Rodríguez García, de la que incluso se han publicado fotos (pelo castaño claro, buenas hechuras y gatopardo a la luz del apartamento de la Plaza de España[ii], mérito de Ketty Garat y Teresa Gómez en The Objective) , con las mordidas políticas de Bildu, el PNV y demás mamantes del monstruo gubernamental.