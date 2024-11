Trump en México

El gobierno de la populista Sheinbaum se siente vigilado por EEUU. El poder, de momento simbólico, del que será nuevo presidente de su vecino país, Trump, es ya tan grande que se resienten todas las cuadernas de ese barco a la deriva que es hoy México. El enfrentamiento no será entre dos realidades. Eso es cosa del pasado. La lucha entre México y EEUU será un combate entre la ideología y la realidad. La gran amenaza que se cierne sobre un gobierno de ideólogos, y sospecho que tan corrupto como todos los antiguos del PRI y el de su protector Andrés Manuel López Obrador, es el realismo de Trump. EEUU presentará cifras, números, matemáticas para resolver problemas. Sin cálculos adecuados no hay manera de solucionar cuestiones comerciales y económicas. Me temo que México responderá, como viene haciendo en casi toda su historia, con ideología. Será una batalla desigual. Creo que ganará la inteligencia.

Sin embargo, nunca es tarde para rectificar errores. Ojalá el nuevo populismo mexicano cambie, o sea, ojalá adquiera rápidamente un mínimo sentido de la realidad, o le irá de mal en peor. Ojalá el Gobierno de México contextualice los términos fundamentales en los que Trump establecerá la negociación entre los dos países. Digamos, pues, lo esencial sobre la relación entre México y EEUU. Por un lado, vemos corrupción, corrupción y corrupción, junto a la violencia, el crimen y la mentira institucionalizada; esos son los denominadores comunes de un Estado casi fallido, en verdad, un narco-estado, en la mayor parte de su territorio, que vive en buena medida de las remesas y ahorros que envían los mexicanos desde EEUU a México. Por otro lado, falso no sería reconocerlo, México obtiene sustanciales beneficios derivados del Tratado de Libre Comercio entre México, EEUU y Canadá (también conocido como USMCA), gracias al cual el comercio transfronterizo ha superado la cifra de los 800.000 millones de dólares anuales.