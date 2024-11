El científico y el político en la catástrofe de Valencia

Las víctimas de la tragedia de Valencia interpelan la conciencia moral de todos aquellos que tienen de un modo u otro alguna relación con lo sucedido. Es obvio que los políticos son los primeros que deberían haber dado razón de sus responsabilidades y culpas en la previsión y gestión de la catástrofe. Pero, como ya hemos podido comprobar, no lo han hecho ni lo harán, porque casi todos imitan la conducta del Jefe de Gobierno, que no sólo renunció a asumir sus responsabilidades, sino que directamente acusó a otros de sus negligencias y culpas. Nada nuevo hay en el comportamiento de Sánchez. Nadie lo acuse de inmoral, porque este hombre desconoce por completo el significado de esa palabra. Ni siquiera creo que sepa qué sea una experiencia moral. Este tipo de vivencia ética, como la experiencia estética, no está al alcance de cualquiera. Es algo que se adquiere con dedicación, esfuerzo y , a veces, mucho sufrimiento… Por eso, precisamente, es perder el tiempo hablar de responsabilidades morales, de conciencia moral, a alguien que jamás ha tenido la experiencia de ser moral.