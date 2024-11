Ucrania: Trump contra Trump

En la agenda exterior de todo presidente norteamericano hay tres tipos de decisiones que tomar: las relativas a aquellos que se encuentra al llegar a la Casa Blanca, que hereda de su antecesor y que debe tomar aunque no desee; las que parten de él porque forman parte de su propia agenda, y en las que tiene mayor libertad; y aquellas que surgen durante sus cuatro u ocho años de mandato que le vienen impuestas desde el exterior, que ni le son ajenas ni preferibles del todo. Más allá de lo que nos muestran las novelas o series de televisión, lo cierto es que los presidentes norteamericanos configuran el mundo en el que viven, pero son configurados en igual medida por el mundo que les toca vivir.

Esto es así porque lo que caracteriza a una gran potencia no es su deseo o interés por intervenir en todos los lugares del mundo, sino la necesidad que tiene de hacerlo: su propia condición de potencia le hace encontrarse, en todo momento y en todos los sitios, con todos. Por eso ser una potencia hegemónica conlleva usualmente más deberes que derechos. Deberes que son asfixiantes en una época de absoluta globalización como la nuestra, donde los intereses más íntimos y más variados están desparramados por todo el mundo, fundiendo lo diplomático con lo militar, lo económico, lo tecnológico o lo cultural. Por eso una gran potencia no elije ser o no una gran potencia. Y esto significa que para los Estados Unidos actuales el intervencionismo y el aislacionismo no son un botón que se puede encender o apagar a voluntad de quien se sienta en el Despacho Oval. La presidencia de Trump no va a ser una excepción a todo lo anterior, por mucho que los más exaltados partidarios y detractores del otra vez nuevo presidente piensen lo contrario: como todo presidente hará cosas que desee, hará otras que deteste; y hará cosas detestables de la forma que más desee y cosas que desee de formas que deteste.