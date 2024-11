El liberalismo, nota a pie de página de Platón

Es sabido que en La sociedad abierta y sus enemigos, Karl Popper realizó una genealogía del totalitarismo identificando a sus autores más representativos: Platón, Hegel y Marx. Al ser el primero, el peso mayor en la responsabilidad totalitaria descansa en Platón. Con el añadido de que era el discípulo más grande de Sócrates, un pensador intrínsecamente antiautoritario, defensor del diálogo como forma de comunicación y reivindicador de la ignorancia como base de conocimiento, lo que llevaba a una democratización del mismo. Platón, por el contrario, defendía una perspectiva aristocrática del conocimiento y el autoritarismo de la casta dirigente, superior en lo intelectual y en lo moral, respecto al común de los mortales. En una paradoja sangrienta, en la utopía diseñada por Platón en República, uno de los sacrificados, en cuanto respondón y rebelde, sería el mismo Sócrates.

La visión de Popper rompió el aura de divinidad que rodeaba la figura de Platón. Hasta entonces santificado, el filósofo griego fue desde entonces objeto de crítica feroz, sin por ello perder un ápice de su jerarquía en el mundo del pensamiento. Podía ser un totalitario, pero eso no quitaba de que fuese el más grande filósofo de la historia, con el que tenían que medirse todos los demás que aspiraban a hacerse un hueco en el mundo del pensamiento, aunque sabiendo que el rey nunca podría ser desbancado de su pedestal, el cual, en el mejor de los casos, solo podría ser tambaleado. Si no lo había conseguido el mismísimo Aristóteles, nadie podría matar a Platón. Y mira que lo intentaron, sobre todo Nietzsche. Pero hasta alguien que presumía de no leer filosofía, Wittgenstein, se rendía ante el poderío y la magia de sus metáforas inmortales y sus quiebros conceptuales.