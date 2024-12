Pete Hegseth: una reforma radical de la Defensa en Estados Unidos

Como todos los componentes del equipo directivo propuesto para el segundo mandato de Donald J. Trump, la figura de Pete Brian Hegseth, próximo secretario de Defensa si nada lo impide, es altamente discutida por las élites demócratas y sus redes de influencia en toda América y en Europa. De hecho, se está intentando, incluso desde filas republicanas indecisas, que sea finalmente desestimado para el cargo.

The New York Times dijo de él que era un maltratador de mujeres según su propia madre y la CNN advirtió que llevaba a sus hijos a disparar, que publicaba fotos con lemas anti Biden y reivindicaba sin tapujos su fe cristiana. The Guardian escribió que es alguien que tiene "una ideología nacionalista cristiana" o, mejor, "alguien inmerso en una cultura de cristianismo de derecha, extremismo político e ideación violenta".

En España, El País ha escrito de él: "Pete Hegseth, el presentador de Fox sospechoso de abuso sexual que pretende acabar con la diversidad en el ejército de Estados Unidos. El periodista de televisión, elegido por Trump para dirigir el Pentágono, carece de experiencia en gestión militar, rechaza que las mujeres combatan y amenaza con cesar a altos mandos". Otros medios españoles lo han calificado de militar de escasa experiencia en combates reales y desconocedor de la realidad del Pentágono[i] e incluso de "borracho" y mal gestor (El Periódico).