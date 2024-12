El filósofo del emperador

Xi Jinping terminó la Asamblea Popular Nacional de 2023 como Pedro Sánchez el Congreso del PSOE en 2024, puño en alto y anunciando que su mandato se prorrogaría unos años más… sin duda, pensando ambos en el infinito y más allá. Los socialistas de todos los partidos, de China a España pasando por Venezuela, cantan la Internacional, la épica cancioncilla que fue lo último que escucharon millones de personas camino del matadero ideológico. La votación a favor de Xi fue de 2.952 a 0 por parte de la APN, cuyos miembros son nombrados por el partido gobernante. Si se hubiera celebrado una votación semejante en el PSOE no me cabe duda de que la aclamación del líder supremo habría sido igualmente unánime, una vez laminado Lobato y con Page ejerciendo de artífice de fuegos de artificio opositores. No solo la Internacional, también comparten Xi Jinping y Pedro Sánchez la voluntad de dominar todos y cada uno de los recursos del Estado para controlar, vigilar y manipular a la población, en último caso aplastarla.