Hace años vengo escuchando mil cosas sobre la Inteligencia Artificial (IA). Todo lo que oía sobre el origen, desarrollo y aplicación de la IA me fascinaba. Sólo a un destrabado no le puede interesar que una máquina pueda pensar como un humano y, muchas veces, mejor que la mayoría de los humanos. Me sigue fascinando el asunto. Y, además, nunca me ha asustado. Al contrario, estoy esperando cualquier ocasión para ponerme al día.

Pregunto, leo y escucho con admiración todo lo que me cuenta Pedro de Tena sobre IA. Él me quito el miedo a entrar en la cosa. No hay día que no me hable de un nuevo descubrimiento de la IA. Bastó que en una ocasión me dijera: "Entra en chatgpt.com y pregúntale cualquier cosa sobre lo qué quieras", o visita Grok en la red X de Elon Musk para ver cómo hablan entre ellos políticos de épocas distintas… Entre, querido lector, sin miedo en la IA. Sigan admirando el dictum del viejo Horacio: ¡Sapere aude! No renuncien a saber qué es la IA. Jamás he entendido a esas personas que se niegan a utilizar el teléfono móvil, un ordenador y cosas así… Una cosa es reconocer que uno ha sido educado en la época analógica y otra, muy distinta, es no atreverse a saber qué es el mundo digital. No soporto esa cobardía. Sin voluntad de aprender no hay sabiduría. Digo todo esto para que nadie busque aquí algo nuevo sobre la IA. Nada puedo enseñar sobre IA, o sea sobre filosofía de la IA, pero sí trasmitirles un poco de mi pasión por la IA, incluida su propia filosofía.