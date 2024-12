Memoria histórica y proyecto político

Porque soy de los que creen en la celebración de la vida, en las ansias del buen vivir, me resulta siempre rara la gente que se alegra por la muerte de alguien. No digamos nada de los que están obsesionados con culpar de la muerte de sus antepasados a partidos políticos del presente. Nunca he entendido cómo alguien puede festejar la muerte de nadie. Y menos todavía puedo comprender moralmente, otra cosa es el punto de vista político, a quien trata de imponerle a otros el festejo de la muerte de un ser humano. La conmemoración de la muerte de Franco por parte de los socialistas me resulta extraño, pero que se lo imponga a todos los españoles por vía del Gobierno es un despropósito inmoral, aunque tenga un importante significado político. Esa actitud muestra, en todo caso, cuáles son los cimientos "morales" de un programa político para mantenerse en el poder.

La celebración de los cincuenta años de la muerte de Franco, anunciada por Sánchez para el próximo año, me parece de muy mal gusto. Pero nadie eluda el asunto, o sea escurra el bulto intelectual, como si se tratara de algo programado por mentes enfermas. No, no, el tema planteado es, como la política en general, una dimensión de la historia, o sea, de lo que está pasando ahora mismo. No hablo de la historia como simple pasado ni de la historia hecha, sino de la historia haciéndose y la historia por hacer. Se trata de la historia como un ámbito donde el hombre crea entes, formas ontológicas; la propia historia y la sociedad, como ha visto con finura clásica el filósofo Cornelius Castoriadis, serían las primeras de esas formas. Guste o no es imposible eludir la historia; por eso, precisamente, nadie intelectualmente desarrollado puede pasar del asunto planteado por el Gobierno y, por supuesto, menos que nadie los partidos políticos que están enfrentados, es decir están en la Oposición a la actual coalición gubernamental que ha programado no sé cuántos actos para conmemorar la muerte de Franco.