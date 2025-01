Por qué dice Elon Musk que Hitler era socialista

La última gran campaña de bulos por parte de la izquierda internacional es que Elon Musk hizo el saludo nazi al levantar el brazo en un mitin. Por supuesto, Elon Musk no hacía otra cosa que saludar, como también lo hicieron en su momento de Barack Obama a Macron pasando por Pedro Sánchez. De manera trivial, ninguno hizo el saludo nazi, aunque sí es cierto que Pedro Sánchez acostumbra a levantar el puño en sus mítines como un símbolo político en la misma senda que Maduro, Xi Jinping y Lenin. Sin embargo, dada la asimetría habitual en Occidente entre los crímenes causados por los nazis y los comunistas, y el complejo cultural de la derecha, nadie le avergüenza a Sánchez que siga asumiendo los ominosos y criminales símbolos de la ideología que el PSOE abandonó en 1979, el marxismo.

Nadie salvo, y volvemos al principio del artículo, el propio Elon Musk, el cual en una entrevista con la líder del partido alemán AfD dijo que Hitler era socialista, lo que provocó una ola de indignación entre la izquierda acusando a Musk y Weidel de ser antisocialistas. Como si ser antifascista no implicase automáticamente ser antisocialista. El País titulaba "Musk jalea el bulo de la candidata ultraderechista alemana sobre Hitler: ‘Era comunista’". Que El País no sepa distinguir entre un bulo y una interpretación no es de extrañar, dado que hace colar habitualmente a sus lectores bulos como si fuesen interpretaciones. El último, por ejemplo, ha sido presentar a una terrorista liberada por Israel, en su intercambio de presos por rehenes con Hamás, como si fuese una heroica luchadora por la libertad y una torturada por la única democracia homologada de una región plagada de dictaduras islamistas.