Capitalismo y Democracia: ¿por qué sí?

¿Es el socialismo algo más deseable, utópicamente hablando?

El filósofo Gerald H. Cohen, en su libro Why not Socialism? creía que sí, pero que nuestra imperfección moral lo hace imposible. Consideraba que el socialismo se asemejaría a un día de campo en que un grupo de amigos comparten alimentos y bebestibles alegremente.

Jason Brennan, profesor de la Universidad de Georgetown e investigador del Freedom Center and Department of Political Economy and Moral Science de la Universidad de Arizona, en su libro Why Not Capitalism? (Routledge Press, 2014), demuestra que Cohen recurre a dos falacias para hacer su planteamiento: (1) compara el capitalismo en su realidad, con gente imperfecta, con su sueño socialista ejemplificado en un camping donde todos son moralmente perfectos. (2) Asocia ciertos principios morales valiosos con el socialismo. Pero colectivizar medios de producción no es sinónimo ni de virtud ni de comunidad.