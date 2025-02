Los monstruos siempre dijeron "desde el río hasta el mar"

Cordon Press/ Cover Images via ZUMA Press

Probablemente nos contemos historias de terror desde siempre sólo para convencernos de que el mal, el verdadero y absoluto mal, es únicamente posible fuera de nosotros. Que entre aquellos que rodean la fogata, que miran la pantalla, que comparten un aula, un tren, un instante, no existen los monstruos que se narran. Que sólo son posibles las cuitas mínimas, ignorancias salvables, desavenencias innocuas, los contenciosos contenibles entre los seres que somos. Que todos, en mayor o menor medida, están supeditados a unos valores fundamentales. Nos contamos horrorosos seres fantásticos y truculentas leyendas para creer en el consorcio de pueblos, en la humanidad no como especie, sino como acuerdo moral supremo: un cuerpo que somos todo y, por tanto, no podemos vulnerar, violentar.

Como si la historia no hubiese dado amplia cuenta de dónde habitan los monstruos. Como si no compartieran el mismo idioma que, narrando, los oculta, los disminuye, los ubica en la jurisdicción de la anomalía. Como si nada de esto hubiera sucedido, Hamás, y los otros grupos terroristas palestinos, sus financiadores y valedores (la República Islámica, Catar, Turquía), sus propagandistas y justificadores, han dado un paso más allá: han escenificado el carácter brutal, bestial a tal punto que han sobrepasado la capacidad de invención de los libretistas de campamento, los escritores diestros, los intérpretes fenomenales. Lo que dijeron desde siempre, pero ahora como nunca dejaron incontrovertiblemente claro al mundo, a los que, en ese acto dejaban de ser semejantes: "Esto es lo que hay, nuestra ideología, nuestro fin, no nos permite abandonar esta trama truculenta; porque nosotros, nuestras mujeres, nuestros hijos, somos esa trama".