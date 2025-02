Obscuro futuro de Europa

Obscuro es el futuro de la Unión Europea. Estamos ante el hundimiento del Titanic y los periodistas al servicio del monstruo bruselense se esfuerzan por culpar a Trump de su final. ¡Pobres! Y encima no se han enterado de que Europa ha sido reducida a poco más que un parque temático para turistas. Europa no tiene gobierno y, además, carece de una idea. Von der Leyen, la presidenta de la UE, no se representa ni a sí misma, y una de sus vicepresidentas, española y de apellido Ribera, pudiera estar implicada en la corrupción que persigue al gobierno de Sánchez. He ahí un alevoso retrato instantáneo de la Comisión. Sin cabeza y sin perspectiva de que aparezca alguien que se ponga al frente de la debacle sólo nos queda esperar. Mantengamos la "esperanza" de que en unos pocos, quizá un par de años o a lo más tardar cuatro, la ciudadanía, a la que hoy se ningunea, arrasará a una "élite" política tan presuntuosa como proclive a amparar el delito político.